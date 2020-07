Amerikaanse die verloor van Clijsters en kritiek gaf op Djokovic weggestuurd van World Team Tennis na inbreuk op coronaregels

Danielle Collins is niet meer welkom tijdens het vervolg van de World Team Tennis in het Amerikaanse White Sulphur Springs (West Virginia). De 26-jarige Amerikaanse, nummer 51 van de wereld, hield zich niet aan de voorschriften in verband met het coronavirus.

Carlos Silva, de CEO van World Team Tennis, bevestigde het nieuws in een verklaring. “We hebben Danielle Collins weggestuurd wegens het breken van ons COVID-19 protocol en het verlaten van het Greenbrier Resort en de staat West Virginia. Het protocol is er om de gezondheid en veiligheid van onze spelers, coaches en staf te beschermen.”

Collins, vorig jaar halvefinaliste op de Australian Open, kwam uit voor Orlando Storm. Vorige week donderdag verloor ze een enkelwedstrijd van Kim Clijsters (New York Empire) met 5-4.

Foto: EPA-EFE

Djokovic

De Amerikaanse had vorige maand nog kritiek geleverd op Novak Djokovic, toen de nummer 1 van de wereld bij de mannen zei dat de US Open “onmogelijk” gespeeld kunnen worden met de coronaprotocollen die de organisatie heeft opgesteld.

“Dit is een serieuze contradictie met zijn uitspraken over spelers in de top 100 die geld wilden geven aan spelers buiten de top 250”, aldus de Amerikaanse. “Niemand kon sinds februari deelnemen aan toernooien of geld verdienen. En hier hebben we nu een geweldige kans om de US open te laten plaatsvinden, op een manier waarbij de spelers zich veilig voelen. Dit is een grote kans voor spelers om weer geld te gaan verdienen en dan gaat de beste speler van de wereld zeggen dat het moeilijk wordt om te spelen omdat er maar één staflid mee mag komen.”

“Als het veilig is om te spelen, dan zullen de organisaties toch wel alles in werking stellen om de gezondheid van de spelers te vrijwaren”, ging Collins door. “Dat moeten we steunen. Maar het is natuurlijk makkelijk voor iemand die 150 miljoen verdiend heeft om ons te zeggen wat we met ons geld moeten doen en dan weigeren om de US Open te spelen. De meesten van ons kunnen zelfs niet reizen met een entourage en moesten gewoon weer aan het werk gaan. Het zou dus leuk zijn als de beste speler te wereld deze kans niet zou verbrodden voor spelers en fans!”