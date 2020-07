Het gras aan de overkant is altijd groener. Dit spreekwoord gaat vanaf deze zomer niet langer op voor Lommel SK. Groen-wit klopte aan bij sportveldenbouwer Wim Fluyt (36), die het gras aan de Gestelsedijk een stevige opknapbeurt geeft.

De inkt van de handtekening tussen Lommel SK en City Football Group was nog niet helemaal opgedroogd of Wim Fluyt kreeg de vraag om voor de beste grasmat ooit in de geschiedenis van Lommel SK te zorgen ...