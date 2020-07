Corona dwarsboomt Berlijntocht WTC-leden Budingen en Macadam

Geetbets - Het coronavirus heeft de plannen voor de zomerse zesdaagse fietstocht van leden van de wielertoeristenclubs Macadam van Geetbets en Budingen in de war gestuurd. Het zevental wilde naar Berlijn rijden, maar veranderde de bestemming in Vencimont in Wallonië met een ommetje via Frankrijk.

“Op deze zesdaagse trip verbleven we vier dagen in Vencimont in Wallonië en ook twee dagen in Landrecies in Frankrijk”, vertelt het zevental. “Meer dan 850 kilometers zijn er op de teller gekomen en daarbij hebben we maar liefst 9.000 hoogtemeters overwonnen. Het mooie weer, de prachtige heuvelachtige fietsomgeving en de leuke bende maakten van deze trip een fysiek zeer uitdagende, maar toch heel aangename onderneming. De plannen voor Berlijn zijn nog niet begraven. Die trip is gewoon uitgesteld naar 2021.”