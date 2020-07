Na vijf dagen topoverleg: Europees akkoord over ‘historisch pakket’ van ruim 1.800 miljard euro

Op dag vijf van de EU-top in Brussel is dan toch een deal beklonken over de begroting voor 2021-2027 en het coronaherstelplan Next Generation EU, samen goed voor zowat 1.800 miljard euro. De staats- en regeringsleiders waren het op dag vier eens geraakt over 390 miljard euro aan subsidies in plaats van de oorspronkelijk voorziene 500 miljard. “De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar een akkoord is mogelijk”, had Europees Raadsvoorzitter Charles Michel maandagavond gezegd, voor de top alweer de nacht inging. Het record voor langste EU-top ooit werd net niet verbroken.