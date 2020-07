Par Hazaar ontvangt het HIB-label

Hasselt - UNIZO heeft het 'Handmade In Belgium'-label uitgereikt aan Kathleen Schevenels en Raf Eersels van Par Hazaar, in Hasselt.

Kathleen begon 7 jaar geleden met haar grote passie: leder! Voordien had zij een top carrière in sales en marketing maar een burn out en nood aan betere work life balance deden haar stilstaan bij wat haar écht blij maakt: creativiteit in combinatie met werken met leder. Die passie voor leder kreeg ze van haar ouders en grootouders die een gekende meubelzaak hadden en hierdoor groeide ze op tussen de vellen leder. Kathleen startte met Par Hazaar ‘onder de radar’ , zonder al te veel sociale media aandacht, maar al snel bouwde ze een klantenbestand uit dat nu meer dan 6000 vaste klanten telt. Zij maakt hiervoor sieraden op maat aan betaalbare prijzen, allemaal met leder als basismateriaal. Zij heeft een enorme kennis van de verschillende ledersoorten en zoekt haar leveranciers nauwkeurig uit. Sinds vorig jaar zit ook haar man, Raf in de zaak. Hij had zijn eigen bouwbedrijf maar schoolde zich volledig om tot lederbewerker en neemt het gedeelte van “home decoration” op zich. Deze deco-artikelen doen het ook enorm goed. Alles wat Par Hazaar creëert, wordt met de hand gemaakt in hun eigen atelier. Sinds de komst van Raf in het bedrijf, staat de website en social media helemaal op punt. Hij is een selfmade man die dat deel ook ter harte neemt.

Kathleen en Raf zijn heel erg België-minded en werken liefst met Belgische materialen, draaien enkel Belgische muziek in hun pop-up store en werken leuke initiatieven uit met andere Belgische ondernemers (tableware in combi met Studio Mattes, lederen wijnkokers in combi met Belgische wijnhandelaren,….). Het enige wat dus nog ontbrak was een label dat hieraan gekoppeld is: het HIB-label. Par Hazaar is nog tot eind augustus te bezoeken in hun pop-up store in galerij Xconcept op de Zuivelmarkt.

Met het HIB-label wil UNIZO ondernemers die originele en handgemaakte producten afleveren, extra ondersteunen. “Daarom is het zogenaamde HIB-label in het leven geroepen en Par Hazaar past perfect in dit plaatje”, legt Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Limburg uit. Met dit label erkent UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten.

Consumenten zijn vandaag meer dan ooit op zoek naar originele producten en willen daarvoor een authenticiteitsgarantie. “Die ambachtelijke ondernemers willen we een duwtje in de rug geven. De term ambachtelijk is in België, in tegenstelling tot in Frankrijk niet beschermd. Vandaar dat wij bij UNIZO het HIB-label in het leven hebben geroepen. En het sluit ook naadloos aan bij het lokaal kopen en dus Winkelhieren, een andere campagne van UNIZO”, aldus Bart Lodewyckx.

Ondernemers met een HIB-label voldoen aan strikte criteria. Zo moet o.a. de ondernemer zijn activiteit in hoofdberoep uitoefenen, zelf het volledige maakproces beheersen en het moet gaan om maatwerk, geen massaproductie. Meer info: www.handmadeinbelgium.com