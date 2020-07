Mathieu van der Poel sluit hoogtestage af met recordje op Alpenpas

De hoogtestage van Mathieu van der Poel in het Franse La Plagne zit erop. Normaal gezien zou de Nederlandse wielrenner nu doorreizen naar de Sibiu Cycling Tour in Roemenië, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. “Ik heb wel gemerkt tijdens onze hoogtestage dat ik fysiek op schema zit”, zei Van der Poel daar eind vorige week over. En dat blijkt ook uit de Strava-gegevens van de laatste bergtraining van Van der Poel.