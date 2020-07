Clusteronderzoeken in vijf nieuwe gemeenten, waaronder Hasselt

Hasselt - Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid speurt in vijf nieuwe gemeenten naar clusters van coronabesmettingen. Het gaat om Grimbergen, Hasselt, Menen, Moorslede en Mortsel, zegt Ria Vandenreyt, woordvoerster van Zorg en Gezondheid, maandag. Eerder raakte al bekend dat er in zes andere gemeenten dergelijke clusteronderzoeken lopen.

Een dergelijk onderzoek begint bij een ‘alarm’ van federaal gezondheidsinstituut Sciensano. Een gemeente krijgt zo’n alarm als in de voorbije zeven dagen in de gemeente voldaan is aan minstens twee van drie criteria. Zo moeten er minstens twintig nieuwe gevallen zijn per honderdduizend inwoners, moet er minstens één geval per dag opduiken gedurende vijf dagen, of moet er vier dagen lang een stijging genoteerd worden tegenover de vorige dag.

Vervolgens wordt in de betrokken gemeente nagegaan of de gevallen gelinkt zijn. Doen de besmettingen zich bijvoorbeeld voor bij twee gezinnen, dan volstaan klassieke maatregelen zoals tests en quarantaine. In het andere geval volgt een clusteronderzoek, bijvoorbeeld als een gemeenschappelijke activiteit vermoedelijk ten grondslag ligt van de besmettingen.

In dat geval schieten de gezondheidsinspecteurs van het agentschap in actie. Vanaf 1 september moeten daar mobiele teams bijkomen. Ze gaan op zoek naar lokale clusters van besmettingen, wat ook kan resulteren in adviezen aan lokale besturen. Over de resultaten van de clusteronderzoeken geeft Zorg en Gezondheid in principe geen informatie, zegt Vandenreyt.

Eerder raakte al bekend dat Zorg en Gezondheid in Antwerpen, Beringen, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Ledegem en Torhout clusteronderzoek heeft opgestart.