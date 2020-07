20-jarige Belgische topzwemster zet punt achter internationale carrière

Zwemster Juliette Dumont zet op 20-jarige leeftijd een punt achter haar internationale carrière. Dat heeft de Franstalige zwemfederatie FFBN maandag bevestigd.

Dumont, die lid is van de Luikse club Perron, vertegenwoordigde België op twee EK’s. Ze was van de partij in Londen in 2016, waar ze in de reeksen sneuvelde van de 100 meter vrije slag en 4x100 meter vrije slag met de aflossingsploeg. In 2018 in Glasgow overleefde ze de reeksen niet van de 50 meter vrije slag en aflossingswedstrijden op de 4x200 meter vrije slag, 4x100 meter vrije slag (gemengd) en 4x100 meter wisselslag (gemengd).

Op het EK voor junioren in 2017 in Netanya zwom Dumont naar het zilver op de 4x200m meter vrije slag en het brons op de 4x100 meter vrije slag.

Met een tijd van 25.59, die ze in 2017 in Netanya neerzette, is Dumont ook de tweede snelste Belgische zwemster op de 50 meter vrije slag. Alleen Jolien Sysmans (25.37) doet beter. Op de 100 meter vrije slag heeft ze de derde chrono (55.58) in handen, na haar nicht Valentine Dumont (54.90) en Kimberly Buys (55.47).