Wouter Beke redt zijn vel dankzij minutieuze voorbereiding met veel details en anekdotes

Dankzij een minutieuze voorbereiding, met veel details en anekdotes, bleef minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) overeind in de coronacommissie in het Vlaams Parlement. De oppositie probeerde wel, maar Beke pareerde de meeste kritiek en gaf zelfs toe dat er fouten waren gemaakt. “We hadden geen andere keuze dan te doen wat we hebben gedaan.”