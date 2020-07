De favoriete stuks van ontwerpers achter Belgische merken

Naar aanleiding van onze nationale feestdag zetten we merken van eigen bodem in de kijker. We spraken met de ontwerpers erachter en polsten naar de creaties die voor hen bijzonder zijn. Een overzicht.

“Ooit in een ver Thailand en een rimpelloos verleden deed ik mijn eerste stilte retreat bij boeddhistische monniken”, zegt Katrien Smets. “Naast vasten en zeven uur mediteren per dag moesten we ook tien dagen zwijgen. We kregen allemaal een badge opgespeld met daarop “In Silence” zodat niemand van de tempel of bezoekers ons mocht aanspreken. Die woorden zijn een reminder op mijn pols en ook op een van de T-shirts uit de collectie.”

Prijs: 59 euro

playpauze-anaturalconnection.com

Odettes Lunettes

Eline De Munck heeft twee merken op haar palmares staan. Bij haar brillenlabel is het Byron-model haar persoonlijke favoriet. “Het is een iets extravaganter model met een fijn, metalen montuur en aan de onderkant helemaal geen montuur. Dat geeft de uniseks bril een stoere en tegelijk fragiele look. Ik krijg er vaak positieve feedback op als ik de bril draag, ook in het buitenland. In de collectie van Deux, haar kledingmerk dat te koop is bij Zeb, is ze zelf dol op het witte kostuum. “Veel businesswear voor dames is niet getailleerd. Het mag best een beetje sexy zijn, we zijn seksuele wezens. Ik vind dat het witte pak sterke feel weergeeft. Je kunt er gewoon mee gaan werken en erna aansluiten bij vriendinnen op een terrasje. Of je draagt de broek en blazer apart.”

Prijs bril: 199 euro

Prijs volledig pak: 129,99 (blazer) en 79,99 (pantalon)

www.odettelunettes.com

Vieux Jeu

“De tracksuit is een outfit die ik zelf heel veel draag. De stoffen zitten zacht en comfortabel, wat ik heel belangrijk vind”, zegt ontwerpster Claudia Storme. Het idee achter alle stuks van dit label is simpel: ze zijn gemaakt om je goed te voelen voor, tijdens en na het sporten. “Door het drukke leven dat we allemaal leiden, hebben we niet altijd de tijd om vaak van outfit te wisselen. Dit pak kun je dragen om te gaan sporten, maar ook om gewoon thuis te zitten of boodschappen te doen.”

Prijs: 85 euro (vest), euro (broek met split)

vieuxjeu.be

Wolvis

De favoriete sjaal van Griet Depoorter is de ‘28th of July 1991’ en komt uit de collectie Lieux de Mémoire. “De komende wolviscollectie gaat over nostalgie en herinneringen. De prints op de sjaals zijn satellietbeelden van deze herinneringsplaatsen. Samen met mijn zus Bieke Depoorter, maakte ik een roadtrip mét de sjaals langsheen deze locaties in België, van de Kempen tot het zuidelijkste puntje van Wallonië. We drapeerden de sjaals over toevallige voorbijgangers en maakten portretten. Mijn favoriete foto van deze reeks is het portret van deze jongeman, genomen in een Ardens café. Ik vind de foto intrigerend en een typische Bieke Depoorter-foto. Het is een op zichzelf staand beeld, niet makkelijk mee op te nemen in de rest van de reeks, die voornamelijk bestaat uit portretten in de natuur.”

Prijs: 114,90 euro

www.wolvis.be

Akaso

Philippe Vertriest is de oprichter van het label, gebaseerd op een van Afrika’s meest authentieke stammen: de Kara stam in Zuid Ethiopië. Die staat bekend voor de abstracte bodypaint. Hij heeft de uniseks collector tas met scarification-motief uitgeroepen tot zijn favoriet. “Tijdens mijn meerdere bezoeken aan de stam merkte ik op dat veel volwassen mannen en vrouwen rituele scarification-motieven op het lichaam hebben : Kara)vrouwen op de buik (als symbool van vruchtbaarheid) en mannen op de borst en schouders (symbool voor kracht). De stam realiseerde een geometrisch tekening, die ik vervolgens heb ‘vertaald’ in een scarification optiek: het resultaat is een motief waar geen twee ‘littekens’ gelijk zijn, waarbij we een geheime gedeponeerde techniek ontwikkelden, grotendeels handmatig aangebracht. Dankzij deze techniek kunnen we de souplesse van het leder behouden. Het oogt en voelt aan als een echte huid.

Prijs: 600 euro

shop.akaso.eu

Nathalie Vleeschouwer

“Het ‘Toronto’-hemdje is mijn favoriete zomerstuk. Ik ben gek op palmbomen en dit hemdje brengt me dan ook instant in vakantiesfeer. Het stuk is gemaakt in ecologische viscose. Het duurzame aspect vind ik erg belangrijk, maar het voelt ook luchtig op de huid. De print en stof inspireerde me ook om een kleine mannencollectie uit te brengen. Er bestaat dus ook een mannelijke variant van dit shirt.”

Prijs: 159 euro

www.nathalievleeschouwer.be

Laurence Delvallez

Laurence haar favoriete oorringen uit de collectie zijn de Kioto oorringen van de Ukiyo collectie in het zwart. Ze zijn erg grafisch en geven weer hoe de ontwerpster in het leven staat. “De hoekige vormen duiden op een sterk karakter, de kleur is een knipoog naar het feit dat ik graag zwart draag.” Het merk, dat bestaat sinds 2013, maakt alle juwelen in het atelier in het West-Vlaamse Waregem.

Prijs: 129 euro

www.laurencedelvallez.be

Meo Eyewear

Er is een nieuw zonnebrillenmerk in het land, opgericht door Olivia Moorkens. Het specialleke aan deze lijn is de ‘M’, die zichtbaar op de neus van elk montuur. Deze verwijst naar Meo, wat de Aziatische voornaam is van de ontwerpster. Een favoriet: de golden sunglasses, kwestie van de zon op je neus te schuiven als ze niet ten volle van de partij is.

Prijs: 240 euro

meo-eyewear.com

Wouters & Hendrix

“De ring met inlegwerk van half edelstenen lapis lazuli, malachiet, onyx en parelmoer geeft me telkens opnieuw positieve energie”, zegt Karin. “Dit is een prachtige techniek, een staaltje van het ‘oude’ vakmanschap. De kleurcombinaties en geometrische motieven doen denken aan de achtergronden op de schilderijen van Gustav Klimt en zijn enorm inspirerend.” Karen heeft een favoriet ontwerp gevonden in de ring met parel. “De fluweelachtige glans van de parel in combinatie met het goud, geven een tijdloze looks. Ik ben al jaren trouw aan dit ontwerp.”

Prijs: 1.190 euro (met parel)

www.wouters-hendrix.com

Marie Martens

”De Peek-a-boo(b), is een handige lederen pocket om je mondmaskers in op te bergen en te transporteren”, zegt de ontwerpster. “Ik heb dit bedacht tijdens de lockdown, maar al mijn ontwerpen hebben een praktische kant. In dit geval vroeg ik me dus af wat we me met die mondmaskers gingen doen. Aan, uit, in de handtas, in de broek of vestzak, rond de pols… allemaal niet praktisch en niet hygiënisch...Dankzij dit tasje weet je meteen waar je masker te vinden. Je kunt het trouwens binnenin je handtas opbergen of dankzij de “mousqueton” aan de buitenzijde van je handtas of aan je riem.”

Prijs: 75 euro

marie-martens.com

PrimaDonna

“Mijn absolute favoriet is de Sophora body”, zegt designer Mai Judeh. “Het gewaagde en lichte design kun je als het ware vergelijken met dat van een little black dress. Het model combineert transparante tule met grafisch borduurwerk, dat het stoere effect van een tattoo geeft. Als designer geeft het me enorm veel voldoening dat we erin geslaagd zijn om deze sexy stijl te ontwerpen met de pasvorm waar fans dol op zijn. Het is echt mijn missie om dames met grotere cupmaat dezelfde verscheidenheid aan modieuze stijlen, kleuren en prints te bieden als die vrouwen met een kleinere cupmaat hebben. Zodat ze nooit hoeven te kiezen tussen mode of pasvorm.”

Prijs: 150 euro

be-nl.primadonna.com