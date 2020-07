Wie is Boudewijn Catry, de man die Steven Van Gucht tijdelijk vervangt op persconferenties?

Geen Steven Van Gucht maandag bij de heropstart van de persconferenties met een stand van zaken over het coronavirus in ons land. Van Gucht – die al maandenlang onafgebroken in de weer was – is een tijdlang met vakantie. Hij wordt gedurende zijn afwezigheid vervangen door Sciensano-collega Boudewijn Catry.

De professor en dokter – die net als Van Gucht diergeneeskunde studeerde en ook een tijdlang actief was als dierenarts – is bij het wetenschappelijk gezondheidsinstituut verantwoordelijke van de dienst zorginfecties en antibioticaresistentie. Het is in die hoedanigheid dat hij al jarenlang strijd voert tegen de zogenaamde ziekenhuisbacterie, die met zo’n 3.000 doden per jaar in ons land meer slachtoffers maakt dan het verkeer.

Catry – die aan de Franstalige universiteit ULB lesgeeft in epidemiologie – was de voorbije weken ook al nauw betrokken bij de strijd tegen het coronavirus. Zo pleitte hij vorige week tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement nog voor een systeem waarbij de inkomdeur van een woon-zorgcentrum pas opent voor bezoekers wanneer die effectief hun handen hebben ontsmet. Catry – in zijn vrije tijd overigens geen onverdienstelijk muzikant – kwam ook tot de conclusie dat iets meer dan 1.000 mensen het coronavirus vermoedelijk in het ziekenhuis opliepen, ondanks de erg strenge preventiemaatregelen daar.