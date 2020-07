Ex-vrouw Amber Heard getuigt tegen Johnny Depp in rechtszaak: “Hij dreigde er vaak mee me te vermoorden”

Het proces van Hollywoodacteur Johnny Depp tegen de Britse tabloidkrant The Sun gaat intussen al zijn derde week in. Tijdens de eerste twee woelige weken, waar langs beide kanten beschuldigingen in het rond vlogen, was het maandagochtend de beurt aan zijn ex-vrouw Amber Heard om te getuigen. Zij stuurde ernstige beschuldigingen over huiselijk geweld richting Depp.

Voor de rechter verklaarde Amber Heard dat ze meerdere keren tijdens hun relatie voor haar leven had gevreesd. De actrice zei dat ze “verschillende keren dacht dat Depp haar zou vermoorden”. Hij zou haar zowel fysiek als verbaal mishandeld hebben. Volgens haar schopte en sloeg hij haar, en deelde hij ooit zelfs kopstoten uit. Bovendien zou hij gezegd hebben “haar gezicht open te kerven als ze hem ooit zou verlaten”.

Volgens Heard was er in het begin van hun relatie nog geen vuiltje aan de lucht, maar veranderde dat door de jaren heen. Ze dacht dat ze hem beter kon maken en het “monster”, zoals Depp zichzelf noemde, kon redden. De actrice zegt dat Depp “een uniek vermogen heeft om zijn charisma te gebruiken en een bepaalde indruk van de werkelijkheid over te brengen”. “Hij is erg goed in het manipuleren van mensen”, zei ze.

Johnny Depp beweert het tegenovergestelde en claimt dat het vooral Heard was die gewelddadig was in de relatie. Hij spande de rechtszaak tegen de tabloid aan omdat die claimde dat hij een “wifebeater” was - iets dat hij zelf stellig ontkent.

Depp en Heard huwden in februari 2015, maar gingen 15 maanden later uit elkaar.