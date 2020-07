Vriendschappelijke interlands - Nederlands elftal oefent op 7 oktober tegen Mexico

Het Nederlands elftal oefent op woensdag 7 oktober in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam tegen Mexico. De vriendschappelijke interland dient als voorbereiding op de uitwedstrijden van Oranje in de Nations League tegen Bosnië (11 oktober) en Italië (14 oktober), meldt de Nederlandse voetbalbond (KNVB).

De laatste ontmoeting tussen Nederland en Mexico was op 12 november 2014, ruim vier maanden nadat Nederland in het Braziliaanse Fortaleza Mexico in de achtste finale van het WK uitschakelde (2-1). In ...