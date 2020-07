Bilzenaren opgepakt die auto met vogelafschrikkanon uit veld stelen

Twee Bilzenaren hebben zondagmorgen een VW met een vogelafschrikkanon gestolen uit een veld in Riemst. Ze sleepten de auto met een takelwagen uit het veld. De politie kon de verdachten de dag nadien al identificeren doordat ze even voordien een verkeersboete kregen bij een controle.

De dieven werden gecontroleerd op de Oude Tramweg in Bilzen. Ze reden in een takelwagen waar de gestolen VW Golf mee werd vervoerd. Op dat moment wisten de politiemensen nog niet dat die VW Golf was gestolen ...