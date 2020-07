Agent aangevallen en bestolen omdat hij jongeren aanmaande mondmasker te dragen

Oudergem - Een 65-jarige agent van de federale gerechtelijke politie van Brussel is afgelopen vrijdag aangevallen en bestolen in een metrostation in Oudergem. De man had even voordien nog een opmerking gemaakt aan wat jongeren die geen mondmasker droegen.

De feiten deden zich voor in metrostation Hermann-Debroux, in de Brusselse deelgemeente Oudergem. Rond halfelf was de politieambtenaar in burger en niet in dienst. Hij was op weg naar huis en zag een groepje jongeren die geen mondmasker droegen in de metro. Dat is nochtans verplicht in zowel de rijtuigen als de stations van de MIVB. De agent in kwestie maakte een opmerking aan de jongeren, maar die trokken zich daar geen jota van aan.

Diefstal

Het kwam tot een discussie en eens in het metrostation zelf waar de politieambtenaar was afgestapt, kreeg hij de rekening gepresenteerd. “Hij werd er het slachtoffer van een diefstal met geweld”, bevestigt Willemien Baert van het Brusselse parket. Het lijkt er op dat de man werd aangevallen door diezelfde groep jongeren waarmee hij even voordien in aanvaring was gekomen. Meerdere verdachten konden wel, onder andere dankzij camerabeelden in het station, geïdentificeerd worden. Twee van hen werden diezelfde avond nog gearresteerd. Het gaat om K.B. en A.I., beiden 20 jaar oud. Ze werden ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter en na verhoor opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden.

Het onderzoek naar de andere daders loopt nog. Het is niet precies duidelijk welke verwondingen de agent in kwestie opliep en wat er precies werd gestolen.