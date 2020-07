Pelt - Maandagmiddag is een 26-jarige motorrijder uit Lommel zwaargewond geraakt bij een ongeval in de Albert Quintinstraat in Overpelt. Daar kwam hij in aanrijding met een auto die van een parking de weg opreed. Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur.

Een ander ongeval in Pelt gebeurde maandag op het kruispunt van de Dijkstraat en de Winterdijkstraat in Neerpelt. Daar zijn rond 14.30 uur een fietser en een auto gebotst. De 66-jarige fietser die in de buurt woont, raakte gewond bij het ongeval.