Vriendschappelijke interlands - Nederlands elftal oefent op 7 oktober tegen Mexico

Het Nederlands elftal oefent op woensdag 7 oktober in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam tegen Mexico. De vriendschappelijke interland dient als voorbereiding op de uitwedstrijden van Oranje in de Nations League tegen Bosnië (11 oktober) en Italië (14 oktober), meldt de Nederlandse voetbalbond (KNVB).

De laatste ontmoeting tussen Nederland en Mexico was op 12 november 2014, ruim vier maanden nadat Nederland in het Braziliaanse Fortaleza Mexico in de achtste finale van het WK uitschakelde (2-1). In de Amsterdam ArenA ging de winst naar Mexico (2-3).

Nederland en Mexico speelden in totaal acht keer eerder tegen elkaar. Oranje won vier keer, de Mexicanen waren drie keer de sterkste. Eén onderling treffen eindigde onbeslist.

Met de interland tussen Nederland en Mexico is de agenda van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman in 2020 compleet. Er staan acht wedstrijden op het programma, te beginnen met de thuiswedstrijd in de Nations League tegen Polen op 4 september.

De KNVB hoopt dat er veel supporters aanwezig kunnen zijn bij de thuiswedstrijden in de Johan Cruijff ArenA. Volgens de huidige richtlijnen zijn er fans welkom, zolang ze anderhalve meter afstand van elkaar nemen. Die regels worden mogelijk nog versoepeld.