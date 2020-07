Tienduizenden pakketjes vertraagd na overval op Bol.com in Nederland

De bezorging van tienduizenden pakketjes die zijn besteld bij koopsite Bol.com loopt vertraging op als gevolg van de gewapende overval op het distributiecentrum van het bedrijf. Een woordvoerster van Bol.com zegt dat alle consumenten die een pakket verwachten op de hoogte zijn gesteld en dat de onderneming bezig is de achterstand in te halen.

Het distributiecentrum van Bol.com in het Nederlandse Waalwijk werd zondag overvallen. Het was een gewapende overval die volgens de politie vermoedelijk door meerdere daders is uitgevoerd. De overvallers ...