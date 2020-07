Gemeente, Unizo en Stralend Zonhoven doen extra oproep om lokale horeca te steunen

Zonhoven - De middenstandsverenigingen Unizo en Stralend Zonhoven doen samen met de gemeente Zonhoven een oproep aan de inwoners om de plaatselijke horeca zoveel mogelijk te steunen. Daarvoor worden momenteel affiches en banners rondgestuurd.

De gemeente kondigde eerder al aan dat er een budget van 25.000 euro wordt vrijgemaakt om de lokale handelaars te ondersteunen. “Deze actie is inderdaad een van de initiatieven die we nemen in dat kader,” zegt schepen van middenstand Frank Vandebeek. De horeca krijgt tijdens de zomerperiode dus al een duwtje in de rug. Voor de andere handelaars is later nog een promotiecampagne voorzien. “We zijn overeengekomen met de handelaars om dat te doen tijdens de eindejaarsactie,” aldus Vandebeek