Topmodel Gisele Bündchen viert veertigste verjaardag met 40.000 bomen

Het Braziliaanse topmodel Gisele Bündchen mag op maandag 20 juli veertig kaarsjes uitblazen op haar verjaardagstaart. Ze viert het begin van haar forties met een bijzondere gebeurtenis: de blondine wil van de gelegenheid gebruikmaken om veertigduizend (!) bomen te planten.

Afgelopen weekend kondigde het topmodel aan dat ze dit jaar geen glamoureus feestje zal geven voor haar verjaardag, maar dat ze in de plaats daarvan veertigduizend bomen zal planten. Bündchen deelde al een foto van zichzelf en haar familie op Instagram, waarop te zien is hoe ze samen bomen planten. “Ik heb het gevoel dat er een heel nieuw hoofdstuk in mijn leven begint. Ik wil het op een zinvolle manier vieren, dus besloot ik bomen te planten”, staat er in het bijschrift. Bündchen legde ook uit dat ze al jaren bomen plant voor verschillende projecten en gelooft dat dit de beste manier is om “terug te geven aan moeder aarde”.

Het model voegde eraan toe dat het oorspronkelijke plan was om bomen te planten in het Amazonewoud in Brazilië, maar die reis werd geannuleerd vanwege de coronacrisis. “Toen kwam ik op een ander idee. Wat als anderen me helpen? Ik heb al met mijn familie en mijn vrienden gesproken en ze zullen allemaal bomen planten als cadeautje.” Via een link op haar Instagrampagina kun je geld doneren om nieuwe bomen te planten. De oproep mist zijn effect niet: op dit moment werden al 98.185 bomen gedoneerd. De eerste 40.000 zijn door Bündchen zelf gefinancierd.

Het model zet zich al jaren in voor een beter milieu. “We hebben thuis elk onze herbruikbare waterfles. De kinderen begrijpen dat plastic voor eenmalig gebruik onze planeet echt schaadt. Als we boodschappen doen, nemen we altijd onze eigen tassen mee en kopen we bij lokale boeren, zo verminderen we het verpakkingsafval. Ik herinner mijn twee kinderen er altijd aan dat elke keuze die we maken impact heeft op onze planeet en dat we altijd ons best moeten doen. Dat is wat telt.”