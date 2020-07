Historisch: France Football reikt voor het eerst sinds 1956 geen Gouden Bal uit, wie verdiende die trofee volgens u?

Er wordt dit jaar vanwege de coronacrisis geen Gouden Bal uitgereikt. Dat maakte het organiserende magazine France Football maandag bekend. Die trofee bekroont jaarlijks de beste voetballer ter wereld. Vorig jaar werd de Ballon d’Or voor de zesde keer gewonnen door Lionel Messi.

De Gouden Bal werd voor het eerst uitgereikt in 1956. Destijds won Blackpool-speler Stanley Matthews, voor Real Madrid-icoon Alfredo Di Stefano. Die won de prestigieuze trofee een jaar later en nog eens in 1959.

Messi is recordhouder met zes Gouden Ballen, voor Cristiano Ronaldo met vijf. Michel Platini, Johan Cruijff en Marco van Basten wonnen er in totaal drie. Er haalde nog nooit een Belg de top drie. Vorig jaar gingen de prijzen op de Ballon d’Or naar Messi (voor Virgil van Dijk en Ronaldo), de Amerikaanse Megan Rapinoe (beste vrouw), de Nederlander Matthijs de Ligt (beste jongere) en de Braziliaan Alisson (beste doelman).

“Onvergelijkbaar”

“Uitzonderlijke omstandigheden vragen om uitzonderlijke maatregelen”, stelt France Football. “Voor het eerst in de geschiedenis, sinds de eerste uitreiking in 1956, zal de Gouden Bal in 2020 niet worden toegekend bij gebrek aan voldoende gelijkwaardige voorwaarden.”

Het magazine somt op zijn website een aantal redenen op waarom de verkiezing dit jaar niet wordt gehouden. Zo zegt France Football dat er geen eerlijke vergelijking van prestaties mogelijk is door het onderbreken van de verschillende competities vanwege de coronapandemie. Sommige competities, zoals de Ligue 1 met kandidaat-winnaar Mbappé van PSG, werden niet heropgestart, terwijl in de andere G5-landen wel opnieuw werd gevoetbald. “Sommige competities werden radicaal geamputeerd, andere niet. Hoe kan je het onvergelijkbare vergelijken?”, luidt het.

France Football wijst erop dat dit jaar alleen in januari en februari in normale omstandigheden is gevoetbald. “Twee van de elf maanden is veel te weinig om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Alle matchen nadien vonden plaats in bijzondere omstandigheden (achter gesloten deuren, vijf wissels, Final 8 in Europa met één wedstrijd) die te veel verschillen van de normale gang van zaken. In zo’n omstandigheden kunnen we de besten niet aanduiden.”

Het magazine gaat op het einde van dit jaar wel nog iets speciaals doen. De 180 juryleden zullen het France Football Dream Team samenstellen, bestaande uit de volgens hen beste voetballers ooit.