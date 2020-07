Twee dronkenmannen slapen roes uit in politiecel in Bilzen

Bilzen - Twee mannen die veel te veel hadden gedronken hebben een nachtje doorgebracht in de politiecel in Bilzen. Ze werden in de nacht van zaterdag op zondag opgepakt bij controles.

Een jongen had in de Kloosterstraat in Bilzen voor overlast gezorgd. Hij was duidelijk dronken. Een bestuurder die in tegengestelde richting de Brugstraat inreed en daar betonnen paaltjes ramde, was stomdronken. Hij had een vijfvoud van de toegelaten alcohollimiet in het bloed.

Zondagmorgen is ook het rijbewijs van een 19-jarige Genkenaar ingetrokken toen die onder invloed van drugs rondreed in de wijk Schoonbeek. De jongen had nog maar een maand zijn rijbewijs.