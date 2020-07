Inbrekers met piqueur aan de slag bij Lommelse telecomwinkel

Lommel -

Maandagmorgen rond 5 uur hebben dieven met een piqueur een gat proberen te forceren in de muur van telecomspeciaalzaak V&C Telecom langs de Vreyshorring in het centrum van Lommel. Toen dat niet lukte, forceerden de inbrekers de voordeur. Ze werden verjaagd door een inbraakalarm met mistkanon. “Sinds 1996 is dit al onze vijfde inbraak”, verzucht de zaakvoerder die nog geen zicht heeft op de buit.