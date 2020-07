Zo plooi je een trui met kap makkelijk op

Als je op reis gaat en plaats wilt besparen in je valies of thuis blijft en het netjes wenst te houden in je kleerkast: deze tip om een hoodie - een trui met kap - op te bergen is een succes op TikTok. Probeer het vooral zelf eens uit.

Het trucje met de hoodie is niet nieuw, maar duikt af en toe weer op sociale media op. Eén ding is zeker: als je de hack nog niet kent, zal deze vanaf nu je leven makkelijker maken. Onder meer de Amerikaanse Mason Jones, gespecialiseerd in batikken van truien en shirts, toont hoe het moet via TikTok. Al meer dan 1,3 miljoen mensen hebben zijn video gezien.

Je legt de trui met kap met de voorkant op een plat oppervlak en kruis de mouwen. Vervolgens plooi je de rechter- en linkerkant van het kledingstuk naar binnen toe. De volgende stap: plooi de onderkant van de hoodie nu ook naar binnen toe en rol nog een keer om tot aan het begin van de kap.

Dan volgt het trucje met de kap zelf: prop het geplooide deel van de trui in de kap. Span tot slot de koordjes van de kap aan en je hoodie zit heel compact opgeborgen. Ideaal om mee te nemen in de koffer, in je rugzak om te gaan kamperen of gewoon slim in je kleerkast te leggen. Fan bent van truien met kappen?

