Anderlecht is in gesprek met Percy Tau. Het wil de 26-jarige Zuid-Afrikaan huren van Brighton, net zoals Club Brugge afgelopen seizoen deed.

Tau begon als een wervelwind bij blauw-zwart, en dat was straf, want het jaar voordien speelde hij in 1B bij Union. Nadien viel hij wat stil. Uiteindelijk klokte hij af op vier goals en acht assists in ...