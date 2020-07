In het Ierse Donaghmede is een heethoofd op de vuist gegaan met twee vuilnismannen, omdat hij te lang moest wachten voor hij langs de vuilniskar heen kon. De ongeduldige chauffeur raast met zijn auto over het voetpad om daarna zijn mening hardhandig te delen met de twee mannen die gewoon hun job doen. Het opmerkelijk geval van verkeersagressie wordt nog meer choquerend wanneer hij een hamer boven haalt en vuilnisman ermee op het hoofd slaat.