Beelden van arrestatie in Antwerpen veroorzaken ophef: onderzoek gestart naar overlijden

In de Antwerpse stationsbuurt heeft een agressieve man die mogelijk onder invloed was van drugs zondag een hartstilstand gekregen tijdens zijn arrestatie, waarna hij ‘s avonds in het ziekenhuis overleden is. Dat zegt de lokale politie. Op sociale media is er heel wat ophef ontstaan over het politieoptreden, onder meer omdat er beelden van verspreid zijn. Het hele incident, inclusief de arrestatie, wordt door het parket onderzocht.