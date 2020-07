De dramatische grafiek die op de tafel van het Overlegcomité lag: “De eerste piek lijkt maar een heuveltje”

Tijdens de piek van de coronacrisis in april werden in één week 11.000 nieuwe gevallen geteld. Maar een tweede golf kan die eerste maar “een heuveltje” doen lijken, waarschuwen experts. Op de tafel van het Overlegcomité lag een grafiek met dat worstcasescenario. “En die is een reële optie”, waarschuwt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven).