Overlijden na arrestatie aan Antwerps station ontlokt protest op sociale media

Een filmpje van een politiearrestatie in de Antwerpse stationsbuurt heeft zondag voor ophef gezorgd op sociale media. Op de beelden is te zien hoe de politie een 29-jarige Algerijnse man overmeestert. De man was onder invloed en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later op de avond, zo bevestigt de politie.