Leden van de Tongerse Koninklijke Kunstkring stellen hun kunstwerken tentoon

Tongeren - Na een lange periode zonder culturele activiteiten was er in het weekend van 18 juli de TKK-tentoonstelling (Tongerse Koninklijke Kunstkring) in de Ursulakapel in Tongeren.

Eric Maquoi stelt er veelkleurige abstracte acrylschilderijen tentoon, Ria Buekers heeft zowel in als rond de kapel een mooie collectie keramiek opgesteld en Koen Spaas heeft een reeks aquarellen van portretten en oldtimers tentoongesteld. De mooie en zeer verscheiden tentoonstelling is nog te bezoeken op 25 en 26 juli, telkens van 14 tot 18 uur. “De vorige weekends was het al gezellig druk, maar we hopen nog op een talrijke opkomst tijdens het laatste weekend, zeker nu ook de antiekmarkt terug begonnen is”, aldus Koen Spaas.