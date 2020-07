Met een pittige stage in de benen trok STVV rechtstreeks van haar Horst naar Geel om er te sparren tegen Beerschot. De uitgeperste Kanaries kwamen niet tot scoren in een gesloten en evenwichtige partij. Maar dat deed ook de tegenstander niet en die staat al een stuk verder in haar voorbereiding. “Dan is dit zeker geen slecht resultaat”, concludeerde Wolke Janssens.