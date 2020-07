Zomertijd, dat is ook phishingtijd. In deze periode van het jaar zijn er dubbel zoveel gevallen van fraude met betaalkaarten. Wees dus voorzichtig met online betalingen. Check de links waarop u klikt, controleer of u wel degelijk op de beveiligde site van uw bank zit, als u online bankiert. Met andere woorden: geef uw portefeuille niet aan iemand die u niet kent, hoe sympathiek hij ook lijkt.