Afgelopen weekeinde werd in de lagere klassen het voetbalseizoen 2020-2021 ook opnieuw op gang gefloten. Wat blijkt? Vier maanden na de lockdown snakken spelers, supporters en scheidsrechters meer dan ooit naar de geur van het groene gras, maar heerst er ook veel ongerustheid. We gingen een kijkje nemen bij enkele duels in het Tongerse.