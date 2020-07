Wederoptredende Romelu Lukaku bezorgt Inter een punt in topper bij AS Roma

Inter Milaan heeft zondagavond 2-2 gelijk gespeeld op bezoek bij AS Roma op de 34e speeldag in de Italiaanse Serie A.

Het was Romelu Lukaku die Inter in de 88e minuut van op de stip een punt bezorgde, zijn 21e competitietreffer dit seizoen. De Rode Duivel was na 67 minuten Lautaro komen vervangen en zo vierde hij zijn rentree, nadat hij de voorbije twee competitiewedstrijden moest missen met een kwetsuur aan de adductoren. Op dat moment stond Inter 2-1 achter, nadat Leonardo Spinazzola (45.+1) en Henrikh Mkhitaryan (57.) de openingstreffer van Stefan de Vrij (15.) ongedaan hadden gemaakt.

Met het punt schiet Inter echter niets op in de achtervolgingsrace op leider Juventus. Inter heeft nu nog vijf punten achterstand, maar Juve telt een wedstrijd minder en sluit maandagavond de speeldag af met de topper tegen Lazio, de nummer vier in de stand. Als Juventus wint, is de negende landstitel zo goed als binnen, ondanks de weerbarstige vorm. Inter en Atalanta zijn intussen wel zeker van Champions League-voetbal komend seizoen.