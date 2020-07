Bekende winkelstraat in Hasselt wordt spookstraat: helft panden staat leeg

Hasselt -

Liefst 11 van de 23 winkels in de Kleine Maastrichterstraat in Hasselt staan leeg. Minstens nog eens drie panden wacht weldra hetzelfde lot. Huurprijzen tot 25.000 euro per maand, te grote winkels, een verlaten TT-wijk en de vlucht naar Quartier Bleu worden met de beschuldigende vinger gewezen.