Beringenaar (39) redt jongen van verdrinkingsdood tijdens vakantie in Turkije

Beringen -

Een inwoner van Beringen die op vakantie is met zijn gezin in de Turkse badplaats Bodrum heeft tijdens zijn vakantie een heldenrol vervuld. Kadir Cagli (39) uit Beringen redde door kordaat optreden in het waterpark van het Golden Age hotel in Yalikavak in Bodrum het leven van een jongetje dat was verdronken. “