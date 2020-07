Professor Molenberghs: "Burgemeesters moeten naar de lokale gemeenschappen toegaan"

De tweede coronagolf in ons land is een feit. Vandaag steeg het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen naar 143. We zitten aan dezelfde cijfers als aan het begin van de coronacrisis, vier maanden geleden. In Limburg zijn er uitbraken in de gemeenten Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren en Beringen. Volgens professor Geert Molenberghs van de UHasselt liggen de culturele gemeenschappen aan de basis van de nieuwe opstoot. Lokale lockdowns zijn dus niet uitgesloten, aldus Molenberghs, die ook de raad geeft om niet naar het buitenland op reis te gaan. Een verstrenging van de maatregelen is volgens de politiek nog niet aan de orde, nieuwe versoepelingen zijn uitgeloten. De overheid doet wel meer dan ooit een oproep om de coronaregels altijd en overal te respecteren.