Anthony Turgis verlengt contract bij Total Direct Energie

De Franse wielrenner Anthony Turgis heeft zijn contract bij WorldTour-formatie Total Direct Energie met twee jaar verlengd, zo maakte het team zondag bekend.

De 26-jarige Turgis blijft zo minstens tot eind 2022 bij zijn Franse werkgever. Turgis kwam vorig jaar over van Cofidis en pakte in zijn debuutjaar bij het team meteen uit met zeges in de Grand Prix de la Marseillaise en Paris-Chauny, en als kers op de taart een knappe tweede stek in Dwars door Vlaanderen. “Ik voel me hier op mijn plaats en dus zie ik geen reden om hier te vertrekken”, klinkt het bij Turgis in een mededeling op de website van het team.