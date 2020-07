De Kerkstraat in Gellik - Lanaken werd zondagmiddag omgetoverd in een autovrije zone met tafeltjes en tentjes waar een 100-tal buurtbewoners aanschoven voor een spannend potje kienen.

“Het initiatief in deze coronatijden kwam vanuit ons lokaal dienstencentrum. Het zorgt bovendien voor een aansterking van de buurtwerking. We voorzien in toaal deze zomer vier kiennamiddagen in openlucht ...