100 winnaars geloot van actie #blijf-sporten

Heers - Twee maanden lang, van 4 mei tot eind juni, organiseerde de gemeente Heers een sportieve challenge voor haar inwoners om te blijven sporten in coronatijd. Deze week werden 100 deelnemers beloond met een restaurantbon van 50 euro.

De actie #blijf-sporten kende veel bijval. “We hebben een grote doelgroep kunnen bereiken: liefst 179 deelnemers hadden zich geëngageerd om minstens drie keer per week een half uurtje te wandelen, te lopen of te fietsen”, zegt Katleen Houben van de sportdienst. “Velen hebben het ook volgehouden. We zijn blij dat we, in tijden van corona, de mensen toch aan het sporten hebben gekregen. We hopen dat ze hiermee niet stoppen, zoals de actie het zegt: blijf sporten.”

Het initiatief komt ook de Heerse economie ten goede. “We hebben de inwoners immers met een eetbon gemotiveerd om te gaan bewegen”, vertelt Katleen Houben. “We konden wel maar 100 eetbonnen van 50 euro uitdelen. We beseffen dat iedereen die de eindstreep haalde zijn best gedaan heeft, maar dit waren nu eenmaal de spelregels. De loting vond plaats tijdens het schepencollege waarbij onschuldige handen van UNIZO Heers-Borgloon de 100 winnaars hebben geloot. Zij ontvingen deze week een eetbon in de brievenbus en kunnen die besteden in een Heerse horecazaak. Jammer voor hen die niet uitgeloot werden. We zullen in de toekomst nog gelijkaardige acties plannen en hopen dat het geluk dan wel aan hun zijde is.”

Frank Missotten