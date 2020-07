Lewis Hamilton evenaart uniek record met zege in Grote Prijs van Hongarije, Max Verstappen tweede ondanks crash

Lewis Hamilton heeft voor de tweede week op rij gezegevierd in de Formule 1. De wereldkampioen won voor de achtste keer in zijn carrière de Grote Prijs van Hongarije en evenaarde daarmee een bijzonder record: Hamilton is na Michael Schumacher pas de tweede rijder ooit die erin slaagt om dezelfde race acht keer te winnen. Max Verstappen (Red Bull) werd na een bewogen wedstrijdbegin tweede, Valtteri Bottas (Mercedes) finishte als derde en is zijn leidersplaats in het WK kwijt aan Hamilton.