Premier Wilmès fluit De Crem al terug: “Er is geen officiële raad om niet naar buitenland te gaan”

Premier Sophie Wilmès reageerde na afloop van het Overlegcomité op de oproep van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) om in België te blijven. Volgens haar is er geen officiële raad om niet naar het buitenland te gaan. “Ik stel voor dat we bij officiële communicatie blijven”, reageerde ze aan VRT NWS.

“Mijn raad zou zijn: als je nog niet geboekt hebt, blijf dan zo veel mogelijk in België.” De oproep van minister Pieter De Crem (CD&V) na afloop van het Overlegcomité was duidelijk: vakantie in eigen land is de veiligste optie. Een reisverbod of andere verstrengingen zijn op dit moment echter niet aan de orde: volgens politici en experten concentreert de heropleving van de epidemie zich nog vooral in welomlijnde lokale gemeenschappen en is er nog geen algemene verspreiding aan de gang. “De uitbraken zijn gelinkt aan bepaalde evenementen of sociale kringen”, klinkt het. “Onwetendheid of minder strikte naleving van de regels en beschermingsmaatregelen zijn vaak de trigger.”

Premier Wilmès roept op haar beurt op om “zeer voorzichtig te zijn” in het buitenland, maar benadrukt dat op reis gaan nog steeds mag. “Er is vandaag geen officiële raad om niet naar het buitenland te gaan. Ik stel voor dat we bij officiële communicatie blijven”, zei ze. “We moeten niet overdrijven. We monitoren de cijfers dag na dag. Als er bijkomende maatregelen moeten genomen worden, zullen we dat zeker doen.”

LEES OOK. Dit zijn de conclusies na de vergadering van het Overlegcomité