Frituuruitbaatster Margot reageert na gewapende overval: “Ik hoop dat ze hun verdiende straf krijgen”

Lanaken -

Vrijdagavond rond 22.15 uur hebben een man en een vrouw, met mondmasker, getracht frituur Margot in de Dorpsstraat in Gellik te overvallen. Ze waren gewapend. Toen de uitbaatster via een zijdeur naar buiten liep en om hulp riep, zijn de daders zonder buit gevlucht. Na bevraging van meerdere getuigen verspreidde de politie van de zone Lanaken-Maasmechelen een signalement en in samenwerking met de collega’s van de zones Bilzen-Hoeselt-Riemst en Tongeren-Herstappe konden zaterdagmorgen twee verdachten gearresteerd worden in Tongeren.