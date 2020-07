Eupen geeft Benoît Poulain contract van twee jaar

Eupen heeft zondag de komst van verdediger Benoît Poulain aangekondigd. De 32-jarige Fransman zat zonder club sinds zijn contract in januari bij het Turkse Kayserispor werd ontbonden. Poulain ondertekende in de Oostkantons een overeenkomst voor twee seizoenen. Zaterdag werd hij al voorgesteld aan de pers na de 0-2 nederlaag in een oefenwedstrijd tegen Union.

Poulain streek in de zomer van 2014 voor het eerst in de Jupiler Pro League neer bij KV Kortrijk. Na anderhalf seizoen als basisspeler in het Guldensporenstadion plukte Club Brugge hem weg, maar bij blauw-zwart kon de Fransman zich nooit opwerken tot onbetwiste titularis. In totaal speelde hij wel 87 officiële duels voor de Bruggelingen, maar die verlengden vorige zomer zijn aflopende contract niet. Poulain trok naar Kayserispor, maar liet daar in januari zelf zijn contract verbreken omdat hij niet tevreden was met de manier waarop de club gerund werd.

Na Amara Baby, Théo Defourny, Senna Miangue, Stef Peeters en Jonathan Heris is Benoît Poulain de zesde nieuwe aanwinst van Eupen.