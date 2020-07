Geen verstrenging, maar ook geen versoepeling meer: dit zijn de conclusies van het Overlegcomité

Zondagochtend kwam het Overlegcomité samen om snel te kunnen inspelen op de opflakkerende besmettingen. Na enkele uren kwamen de topministers opnieuw naar buiten. Formele beslissingen zijn er niet, maar wel enkele conclusies. Een overzicht.

Dat blijkt na afloop van de vergadering uit een mededeling van premier Sophie Wilmès. De bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad wordt niet vervroegd, en gaat zoals gepland op donderdag door. Het is niet uitgesloten dat er dan wel een verstrenging van de regels volgt. Dinsdag vindt er wel nog voorafgaand overleg plaats.

Naleving

Er zal strenger worden toegezien op het naleven van de huidige maatregelen. Het gaat dan onder meer om het sluitingsuur in de horeca, maar ook om de anderhalve meter afstand en de wekelijks toegestane contacten met maximaal vijftien mensen. “Alle overheidsniveaus zullen verschillende strategieën ontwikkelen om het begrip en de toepassing van de veiligheidsregels te verbeteren”, klinkt het in een persbericht dat na afloop van de vergadering werd verspreid, “met name bij mensen die minder gebruikmaken van de traditionele communicatiekanalen”.

Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem zei aan VRT NWS: “Ik ga daar opnieuw met alle gouverneurs contact over hebben. Als ze niet worden nageleefd, zal er strenger opgetreden worden.”

Reizen

Na afloop van de vergadering liet De Crem uitschijnen dat reizen naar het buitenland nu misschien niet het beste idee is. “Mijn raad zou zijn: als je nog niet geboekt hebt, blijf dan zo veel mogelijk in België”, zei hij bij de VRT. Een reisverbod of andere verstrengingen zijn op dit moment echter niet aan de orde: volgens politici en experten concentreert de heropleving van de epidemie zich nog vooral in welomlijnde lokale gemeenschappen en is er nog geen algemene verspreiding aan de gang. “De uitbraken zijn gelinkt aan bepaalde evenementen of sociale kringen”, klinkt het. “Onwetendheid of minder strikte naleving van de regels en beschermingsmaatregelen zijn vaak de trigger.” Tegelijk blijven de cijfers over het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens voorlopig nog stabiel, in tegenstelling tot het aantal besmettingen.

Zowel minister De Crem als minister van Volksgezondheid Maggie De Block meldden zondagmiddag ook dat er voorlopig geen nieuwe verstrengingen of versoepelingen van de maatregelen op tafel liggen.

Contactopsporing

Over contacttracing is na afloop van de bijeenkomst van het overlegcomité niets meegedeeld. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zei desgevraagd wel dat er op dat vlak ‘al veel verbeterd’ is. “Het werkt, maar het kan nog altijd beter. We hebben opgelijst waar het beter kan. De doorlooptijden moeten korter”.

Gisteren liet waarnemend gouverneur van Limburg Michel Carlier nog vallen dat hij overweegt om het voorbeeld van Antwerpen te volgen en te starten met lokale contactopsporing. “We kunnen niet blijven wachten tot de tracing vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid en Sciensano op kruissnelheid zit.”

Cijfers

Er zal opnieuw gewerkt worden met dagcijfers in plaats van trends. De afgelopen weken publiceerde Sciensano enkel nog gemiddeldes die volgens hen beter de evolutie van de epidemie weergaven. Maar daar wordt nu opnieuw van afgestapt.

Ook zullen er opnieuw persconferenties georganiseerd worden. “Om ervoor te zorgen dat de bevolking de evolutie van de epidemiologische cijfers beter kan begrijpen, is aan het Crisiscentrum gevraagd om de persconferenties tijdens de zomer opnieuw op te starten. Ze zullen niet meer dagelijks worden gehouden, maar zullen op zeer regelmatige basis – meerdere keren per week - een juiste en realistische interpretatie van de cijfers geven”, wordt meegedeeld in een persbericht van de premier.

Nu is het vooral nog uitkijken naar het Overlegcomité dat dinsdag 21 juli plaatsvindt en de Nationale Veiligheidsraad op donderdag 23 juli.

EU-top

De vergadering begon rond 10 uur, en stond onder enige tijdsdruk. Dat komt doordat er vandaag ook nog een EU-top op de planning staat. De gesprekken over de meerjarenbegroting en het relanceplan zitten zodanig in het slop dat er een extra bijeenkomst nodig is. Aanvankelijk was het begin daarvan al kort voor de middag voorzien, maar aangezien de start van de EU-top is uitgesteld, had Wilmès wel meer tijd voor het overlegcomité.

