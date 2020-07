STVV laat recordaanwinst Buya Turay naar China vertrekken

Mohamed Buya Turay ruilt Sint-Truiden voor het Chinese Habei China Fortune. Dat hebben de Limburgers zondag gemeld.

Buya Turay maakte in 2018 van het Zweedse Dalkurd de overstap naar de Kanaries, toen voor een recordbedrag van 1,8 miljoen euro, en scoorde meteen bij zijn debuut tegen Lokeren. Maar die sterke start kreeg geen vervolg. De 25-jarige aanvaller uit Sierra Leone speelde in totaal amper zeven wedstrijden voor geel-blauw, vooral korte invalbeurten. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan het Zweedse Djurgardens IF.

“STVV wenst Buya te bedanken voor zijn inzet en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière”, luidt het op de site van de Truienaars.