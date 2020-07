Het woonzorgcentrum Prinsenhof in Beringen heeft zaterdagavond beslist om haar deuren voor bezoek terug te sluiten. Dat meldt de directie in een reactie op de facebookpagina van het woonzorgcentrum.

“Zoals bekend lopen de corona cijfers weer erg de hoogte in, ook in onze regio. Daarom hebben we besloten om vanaf zondag de deuren opnieuw te sluiten voor alle bezoekers. Ook raambezoekjes en buitenbezoekjes ...