Kim Clijsters wint haar vijfde wedstrijd op rij

Kim Clijsters heeft zaterdag haar vijfde enkelwedstrijd op rij gewonnen op de World Team Tennis in het Amerikaanse White Sulphur Springs (West Virginia). Onze landgenote haalde het met 5-1 van de Wit-Russische Olga Govortsova (WTA 135).

In het Greenbrier Resort haalde onze landgenote het eerder al van de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 51) en diens landgenotes Bernarda Pera (WTA 60), Sofia Kenin (WTA 4) en Sloane Stephens (WTA 37). Kenin won de laatste Australian Open nog, Stephens was in 2017 de beste in de US Open.

Clijsters kwam zaterdag ook in actie in het gemengd dubbel. Aan de zijde van de Brit Neal Skupski werd met 5-4 (5/3) gewonnen van de Zweed Robert Lindstedt en de Amerikaanse Caty McNally.

Het team van Clijsters, New York Empire, won de ontmoeting met de Springfield Lasers zo met 21-15. Clijsters en co verloren hun eerste wedstrijd met 21-20 van de Washington Castles, wonnen vervolgens van de Philadelphia Freedoms (25-17) en Orlando Storm (24-16) om in hun vierde duel te verliezen van Chicago Smash (22-21). Maandag wacht de volgende partij tegen de Orange County Breakers. Er doen in totaal acht teams mee aan de World Team Tennis, die loopt tot 2 augustus.

Clijsters maakte begin dit jaar een tweede comeback, maar speelde slechts twee wedstrijden voor de coronapandemie haar derde tenniscarrière onderbrak. De viervoudige grandslamwinnares (US Open 2005, 2009 en 2010 en Australian Open 2011) speelde de World Team Tennis, waarvan de 45e editie aan de gang is, twee keer eerder. In 2009 deed ze dat met de Saint Louis Aces, een jaar later met de New York Sportimes.