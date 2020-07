Lommel SK plukt kapitein Arno Verschueren weg uit Nederland: “Ik zal de ploeg op sleeptouw nemen”

Lommel SK staat op de kaart in Nederland. Nadat eerst Stijn Wuytens werd opgehaald in Alkmaar en assistent-trainer Peter van der Veen in Zeist was het vorige week de beurt aan Arno Verschueren (23) om zijn koffers te pakken in Breda. De middenvelder uit Turnhout tekende een driejarig contract met optie aan de Gestelsedijk.