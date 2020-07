Macron en Merkel “kribbig weggelopen” uit overleg met Rutte tijdens EU-top

Bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron zijn zaterdagnacht in Brussel tijdens de EU-top “kribbig” weggelopen uit overleg met de Nederlandse premier Mark Rutte en zijn Oostenrijkse, Deense, Zweedse en Finse ‘zuinige’ bondgenoten. Rutte erkende dat na afloop van de tweede dag waarop de 27 EU-leiders onderhandelden over de meerjarenbegroting en het beoogde coronafonds. De spanning over de volgens ingewijden blijvend stugge houding van Rutte was zo hoog opgelopen dat Macron dreigde in zijn vliegtuig naar huis te stappen. Zondag wordt desondanks verder onderhandeld in de hoop een akkoord te bereiken.